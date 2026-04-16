Франция подтвердила намерение присоединиться к соглашению о Специальном трибунале по агрессии РФ

Франция официально подтвердила готовность присоединиться к Расширенному частичному соглашению, которое позволит запустить работу Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России против Украины, став 18-й страной, заявившей о своем участии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на платформе X.

Глава МИД поблагодарил Францию за ее решение присоединиться к соглашению о Спецтрибунале по российской агрессии.

На днях о намерении присоединиться к соглашению заявили Польша и Исландия, что позволило набрать "юридический минимум" необходимого количества стран-членов Совета Европы, требуемый для вынесения на голосование.

Сибига сообщил, что голосование состоится в мае во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Министр призвал другие страны также присоединиться к процессу создания Спецтрибунала.

"Мы призываем все государства, как в составе Совета Европы, так и за его пределами, принять участие в этом историческом процессе. Впервые со времен Нюрнбергского процесса мы работаем над тем, чтобы привлечь к ответственности за преступление агрессии, и этот процесс будет иметь глубокое значение для всего международного сообщества", – написал глава МИД.

Напомним, 25 марта о готовности присоединиться к соглашению о Спецтрибунале объявила Швеция, 30 марта – Латвия, в начале апреля – Германия, Великобритания и Молдова.

Как писала "Европейская правда", в январе глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о первых 10 миллионах евро, которые Евросоюз выделил на создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины

