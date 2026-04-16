Сибига призвал мир действовать после очередной гибели гражданских от ударов РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество не привыкать к постоянным жертвам среди украинских гражданских в результате ударов РФ и действовать для усиления давления на Москву.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал утром 16 апреля, после того как в течение предыдущего вечера и ночи в ряде украинских городов погибли по меньшей мере 16 человек и десятки получили ранения.

Сибига отметил, что целью российских ударов с применением около 700 БПЛА, баллистики и крылатых ракет 15-16 апреля снова стали гражданские – в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, в Одессе – восемь, на Днепропетровщине – три, в Запорожье – один человек, еще десятки получили ранения.

"Такие атаки нельзя нормализовать. Это военные преступления, которые нужно останавливать, а виновных привлекать к ответственности. Призываем международное сообщество немедленно действовать", – заявил Сибига.

"Сейчас следует разблокировать все решения, необходимые для усиления давления на агрессора. Откладывать санкции против РФ или решения в поддержку Украины – аморально, контрпродуктивно и опасно. Каждый день проволочек посылает неправильные сигналы и поощряет агрессора продолжать и расширять войну", – подчеркнул он.

Также глава МИД Украины повторил призыв к странам, которые еще не сделали этого, выражать готовность присоединиться к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

Среди последних такой шаг сделали Франция, Польша и Исландия. По словам Сибиги, с преодолением порога в 17 государств, готовых присоединиться к соглашению, уже выполнены формальные условия для его вынесения на голосование и одобрения в середине мая.