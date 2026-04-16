В Турции – массовые задержания из-за угроз нападения на школы

В Турции правоохранительные органы активизировали борьбу с распространением угроз и контента, связанного с нападениями на школы.

Об этом пишет CNN Türk, передает "Европейская правда".

В различных регионах страны задержаны десятки человек, в том числе несовершеннолетние, а также заблокированы сотни аккаунтов в социальных сетях.

В частности, в Стамбуле шестерых детей задержали после того, как они обменивались сообщениями в соцсетях с намеками на возможное нападение на школу в районе Ускюдар.

Как отмечается, их подозревают в "угрозах, направленных на распространение страха и паники среди населения".

Также параллельно было ликвидировано крупное онлайн-сообщество "C31K", которое насчитывало около 100 тысяч участников и распространяло видео нападений на школы, в частности из Кахраманмараша.

Расследование начали после серии инцидентов в Шанлыурфе и Кахраманмараше. По данным Главного управления безопасности Турции, в целом в рамках дел задержаны 83 человека, заблокирован доступ к 940 аккаунтам в соцсетях и закрыты 93 группы в Telegram.

Против подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Напомним, в среду, 15 апреля, в средней школе на юго-востоке Турции 14-летний ученик застрелил по меньшей мере девять человек, среди которых восемь его одноклассников, и ранил еще 13 человек.

Предварительные проверки показали, что подозреваемый использовал в своем профиле WhatsApp изображение, связанное с Эллиотом Роджером, который известен совершением убийств в 2014 году в США.

Ранее в другом небольшом городе на юге Турции бывший студент устроил стрельбу в техникуме и в итоге застрелился. От его действий пострадали 16 человек.