Папа Римский после критики Трампа осудил тиранов, тратящих миллиарды на войны

Папа Римский Лев XIV резко выступил против лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир "разрушается горсткой тиранов".

Его цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Глава Католической церкви высказал эти необычно резкие замечания в Камеруне после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал его в социальных сетях.

Лев, который является первым американским папой, также раскритиковал лидеров, использующих религиозную риторику для оправдания войн, и призвал к "решительному изменению курса".

"Хозяева войны делают вид, что не знают: для разрушения нужен лишь миг, а на восстановление часто не хватает целой жизни. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления, нигде не найти", – заявил он.

В своих последних заявлениях понтифик не называл ни одного конкретного лидера.

Ранее Трамп заявил, что "шокирован" поведением итальянского премьера Джорджи Мелони после того, как она раскритиковала его за слова в адрес Папы Римского Льва XIV.

Как известно, Трамп обрушился на Папу Римского Льва XIV с многословной критикой. Он заявил, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это нормально – позволить Ирану обладать ядерным оружием", и что его "не избрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

Папа после жесткой критики заявил, что "не боится" этого.