У Швейцарії розширили розслідування пожежі на курорті Кран-Монтана

Швейцарія розширила розслідування щодо пожежі у барі на курорті Кран-Монтана, додавши до списку підозрюваних ще чотирьох осіб.

Про це повідомили в четвер, 16 квітня, представники прокуратури агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Спочатку розслідування прокуратури було зосереджено на французьких власниках бару, проти яких ведеться слідство за злочини, зокрема за підозрою в ненавмисному вбивстві.

Згодом розслідування було розширено і охопило чинних та колишніх місцевих посадовців.

За словами прокурорів, зараз загалом є 13 обвинувачених, оскільки Швейцарія розширила розслідування. У разі визнання винними їм загрожує максимальне покарання у вигляді 4,5 років ув’язнення.

"Розслідування було поширене на ще чотирьох осіб", – йдеться заяві прокуратури кантону Вале.

У заяві не вказали їхніх імен.

Нагадаємо, трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана сталася у новорічну ніч в підвальному приміщенні, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.

У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн. Згодом стало відомо, що один із поранених загинув після того, як медики місяць боролися за його життя.

Як повідомлялося, звільнення з-під варти єдиного затриманого – співвласника закладу Жака Моретті – призвело до відкликання Італією свого посла для консультацій.

Також стало відомо, що уряд Швейцарії виплатить одноразову компенсацію в розмірі по 50 тисяч швейцарських франків (56 тисяч доларів США) тяжко постраждалим, які вижили, та сім'ям загиблих у результаті пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана.