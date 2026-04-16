В Швейцарии расширили расследование пожара на курорте Кран-Монтана

Швейцария расширила расследование пожара в баре на курорте Кран-Монтана, добавив в список подозреваемых еще четырех человек.

Об этом сообщили в четверг, 16 апреля, представители прокуратуры агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Сначала расследование прокуратуры было сосредоточено на французских владельцах бара, против которых ведется следствие за преступления, в частности по подозрению в непредумышленном убийстве.

Впоследствии расследование было расширено и охватило действующих и бывших местных чиновников.

По словам прокуроров, сейчас в целом есть 13 обвиняемых, поскольку Швейцария расширила расследование. В случае признания виновными им грозит максимальное наказание в виде 4,5 лет заключения.

"Расследование было распространено на еще четырех человек", – говорится в заявлении прокуратуры кантона Вале.

В заявлении не указали их имен.

Напомним, трагический пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел в новогоднюю ночь в подвальном помещении, вероятно, в результате подъема бенгальских огней к покрытию потолка.

В пожаре погибли 40 человек и 116 пострадали, среди них много молодежи и несовершеннолетних. Среди жертв и пострадавших есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и других стран. Впоследствии стало известно, что один из раненых погиб после того, как медики месяц боролись за его жизнь.

Как сообщалось, освобождение из-под стражи единственного задержанного – совладельца заведения Жака Моретти – привело к отзыву Италией своего посла для консультаций.

Также стало известно, что правительство Швейцарии выплатит единовременную компенсацию в размере по 50 тысяч швейцарских франков (56 тысяч долларов США) тяжело пострадавшим, которые выжили, и семьям погибших в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана.