Топ-чиновник британского МИД уходит в отставку из-за скандала с послом в США

Постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании Олли Роббинс подал в отставку после того, как стало известно, что его ведомство не сообщило о результате проверок в отношении бывшего посла в США Питера Мендельсона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Назначение Мендельсона послом Великобритании в США произошло несмотря на то, что на тот момент Роббинсу было известно о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

Как стало известно BBC, премьер Кир Стармер и министр иностранных дел Иветт Купер потеряли доверие к Роббинсу, и его фактически уволили.

Это произошло после того, как правительство подтвердило, что МИД пошел против рекомендаций агентства по проверке и позволил Мендельсону занять должность. Как оказалось, он не прошел проверку на безопасность перед назначением, однако чиновники отменили эту рекомендацию.

Утверждается, что ни глава правительства и ни один из его министров не знали об этом до начала этой недели. Разоблачения относительно проверки безопасности экс-посла в США возобновило призывы к отставке Стармера.

Как известно, 11 марта британское правительство опубликовало более 100 страниц документов по делу Мендельсона. Они свидетельствуют о том, что советники прямо указывали премьер-министру Британии Киру Стармеру, что отношения Мендельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном представляют общий репутационный риск.

12 марта на Даунинг-стрит подтвердили, что Стармер читал предупреждение о связях Мендельсона с Эпштейном перед тем, как назначить его на дипломатическую должность.

В тот же день Стармер заявил, что назначить Мендельсона послом Британии в США было его ошибкой.

