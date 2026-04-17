В Британии трем мужчинам предъявили обвинения в попытке поджога офиса перскоязычного медиа

В Великобритании трем мужчинам предъявили обвинения в связи с попыткой поджога здания медиагруппы, выпускающей материалы на персидском языке, на северо-западе Лондона.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Накануне в Лондоне полиция задержала трех человек, среди которых 16-летний подросток, после инцидента с попыткой поджога офиса медиаорганизации, вещающей на персидском языке.

В пятницу, 17 апреля, 21-летний Ойсин МакГиннес, 19-летний Натан Данн, а также 16-летний юноша, имя которого не называется, были обвинены в поджоге с намерением создать угрозу жизни людей.

Все трое являются гражданами Великобритании.

МакГиннесу также предъявили обвинение в опасном вождении. В этот день все трое должны явиться в Вестминстерский магистратский суд.

Столичная полиция сообщила, что в помещение – как считается, в офисы Volant Media, материнской компании новостного канала Iran International – в Парк-Рояле около 20:30 в среду, 15 апреля, бросили подожженный контейнер.

Контейнер упал на автостоянку, где огонь потух.

Трое подозреваемых скрылись на черном внедорожнике, а вооруженный отряд полиции преследовал их.

