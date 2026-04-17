В немецкой авиакомпании Lufthansa пятый день продолжаются забастовки, в результате чего фиксируются масштабные перебои в работе авиаперевозчика и отмены многочисленных рейсов в немецких аэропортах.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Трудовой конфликт охватил как пилотов, так и бортпроводников. Накануне к протестам одновременно присоединились обе категории работников, что еще больше осложнило ситуацию для пассажиров.

Перспектив быстрого урегулирования конфликта пока не видно.

В пятницу, 17 апреля, в нескольких немецких аэропортах были отменены многочисленные рейсы.

Стоит отметить, что на фоне забастовок Lufthansa решила раньше, чем планировалось, сократить деятельность своей региональной дочерней компании Lufthansa Cityline и уменьшить объемы перевозок основной авиалинии.

Во время первого этапа забастовки в конце прошлой недели отменили сотни рейсов.