В немецкой Lufthansa – пятый день подряд забастовки
В немецкой авиакомпании Lufthansa пятый день продолжаются забастовки, в результате чего фиксируются масштабные перебои в работе авиаперевозчика и отмены многочисленных рейсов в немецких аэропортах.
Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".
Трудовой конфликт охватил как пилотов, так и бортпроводников. Накануне к протестам одновременно присоединились обе категории работников, что еще больше осложнило ситуацию для пассажиров.
Перспектив быстрого урегулирования конфликта пока не видно.
В пятницу, 17 апреля, в нескольких немецких аэропортах были отменены многочисленные рейсы.
Стоит отметить, что на фоне забастовок Lufthansa решила раньше, чем планировалось, сократить деятельность своей региональной дочерней компании Lufthansa Cityline и уменьшить объемы перевозок основной авиалинии.
Во время первого этапа забастовки в конце прошлой недели отменили сотни рейсов.