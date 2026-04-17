Прем'єр-міністр Румунії запевняє, що не піде у відставку попри тиск соціал-демократів

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан звинуватив Соціал-демократичну партію у провокуванні політичної кризи в країні через їхні плани відправити його у відставку.

Про це, як пише "Європейська правда", Боложан сказав в радіоінтерв’ю, передає Digi24.

Як повідомили ЗМІ, найбільша партія в урядовій коаліції Румунії – Соціал-демократична – у понеділок готується винести на розгляд питання про відставку прем’єр-міністра Іліє Боложана.

Сам глава уряду відкинув можливість своєї відставки та розкритикував соціал-демократів за порушення коаліційної угоди.

"Якщо проаналізувати події останніх місяців, то можна помітити низку критичних зауважень з боку представників цієї партії, що явно порушували протокол урядування, який передбачає, що партії не повинні нападати одна на одну… Очевидно, що на тлі цих заяв ми перебуваємо на початку кризи, якої Румунія не потребує", – прокоментував ситуацію Боложан.

Прем’єр-міністр також зазначив, що якби його заміна вирішила всі проблеми в країні, він би не мав жодних вагань щодо своєї відставки.

Раніше президент Румунії Нікушор Дан, коментуючи загрозу політичної кризи, закликав політичні сили "зберігати спокій" задля збереження чинного уряду.

У лютому коаліційний уряд Румунії вже перебував під загрозою розпаду через дебати щодо реформи, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.

А в грудні уряд Іліє Боложана пережив голосування про недовіру, яке провели після другої спроби підвищити пенсійний вік для суддів і прокурорів і обмежити їхні пенсії.