Премьер-министр Румынии уверяет, что не уйдет в отставку, несмотря на давление социал-демократов

Премьер-министр Румынии Илие Боложан обвинил Социал-демократическую партию в провоцировании политического кризиса в стране из-за их планов отправить его в отставку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Боложан сказал в радиоинтервью, передает Digi24.

Как сообщили СМИ, крупнейшая партия в правительственной коалиции Румынии – Социал-демократическая – в понедельник готовится вынести на рассмотрение вопрос об отставке премьер-министра Илие Боложана.

Сам глава правительства отверг возможность своей отставки и раскритиковал социал-демократов за нарушение коалиционного соглашения.

"Если проанализировать события последних месяцев, то можно заметить ряд критических замечаний со стороны представителей этой партии, которые явно нарушали протокол управления, предусматривающий, что партии не должны нападать друг на друга... Очевидно, что на фоне этих заявлений мы находимся в начале кризиса, в котором Румыния не нуждается", – прокомментировал ситуацию Боложан.

Премьер-министр также отметил, что если бы его замена решила все проблемы в стране, он бы не имел никаких колебаний по поводу своей отставки.

Ранее президент Румынии Никушор Дан, комментируя угрозу политического кризиса, призвал политические силы "сохранять спокойствие" для сохранения действующего правительства.

В феврале коалиционное правительство Румынии уже находилось под угрозой распада из-за дебатов по реформе, которая предусматривает сокращение расходов в местных и центральных органах власти.

А в декабре правительство Илие Боложана пережило голосование о недоверии, которое провели после второй попытки повысить пенсионный возраст для судей и прокуроров и ограничить их пенсии.