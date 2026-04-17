Прем'єр Британії заявив, що понад 10 країн готові приєднатися до місії в Ормузькій протоці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у п'ятницю, що понад десяток країн готові надати ресурси для оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Франція та Велика Британія провели в Парижі зустріч за участю 49 країн, щоб обговорити підготовку до можливої багатонаціональної оборонної місії з метою захисту судноплавства в Ормузькій протоці, щойно дозволять умови.

"Ми продовжимо цю роботу на конференції з військового планування, яка відбудеться в Лондоні наступного тижня, де ми оголосимо більше деталей щодо складу місії, і вже понад десяток країн запропонували надати ресурси", – сказав Стармер журналістам разом із лідерами Франції, Німеччини та Італії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Американський президент Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".

Після цього прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.

Прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні заявила, що її країна надасть "морські підрозділи" для оборонної місії в Ормузькій протоці, Німеччина також заявила про свою участь.