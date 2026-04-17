Премьер-министр Великобритании заявил, что более 10 стран готовы присоединиться к миссии в Ормузском проливе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в пятницу, что более десятка стран готовы предоставить ресурсы для оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Франция и Великобритания провели в Париже встречу с участием 49 стран, чтобы обсудить подготовку к возможной многонациональной оборонной миссии с целью защиты судоходства в Ормузском проливе, как только позволят условия.

"Мы продолжим эту работу на конференции по военному планированию, которая состоится в Лондоне на следующей неделе, где мы объявим больше деталей о составе миссии, и уже более десятка стран предложили предоставить ресурсы", – сказал Стармер журналистам вместе с лидерами Франции, Германии и Италии.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Американский президент Дональд Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение США и Ирана "не будет выполнено на 100%".

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут исключительно оборонительную военную миссию с целью "защиты свободы судоходства" в Ормузском проливе.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна предоставит "морские подразделения" для оборонной миссии в Ормузском проливе, Германия также заявила о своем участии.