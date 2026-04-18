Сибіга: час знімати не лише Ормузьку, але й Орбанську блокаду

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив, що після парламентських виборів в Угорщині з’явилась можливість розблокувати важливі рішення для України, зокрема щодо кредиту ЄС на 90 мільярдів євро, а також щодо відкриття шести переговорних кластерів.

Про це український міністр написав у себе в Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга говорив про це зі своїми колегами з Австрії, Ісландії, Люксембургу на полях Анталійського дипломатичного форуму в Туреччині.

За його словами, всі відзначають можливості для посилення Європи, які відкрилися після виборів в Угорщині.

"Обговорювали якнайшвидше розблокування критично важливих рішень: €90 млрд, 20 санкційний пакет, відкриття 6 переговорних кластерів. Час знімати не лише Ормузьку, але й Орбанську блокаду. Це піде на користь усім", – підкреслив Сибіга.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

Водночас Мадяр заявив, що Угорщина не підтримує прискореного вступу України в ЄС. За його словами, Київ має пройти весь переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу, після якого його країна проведе референдум щодо цього питання.

