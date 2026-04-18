Сибига: пора снимать не только Ормузскую, но и Орбанскую блокаду

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что после парламентских выборов в Венгрии появилась возможность разблокировать важные для Украины решения, в частности относительно кредита ЕС на 90 миллиардов евро, а также относительно открытия шести переговорных кластеров.

Об этом украинский министр написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Сибига говорил об этом со своими коллегами из Австрии, Исландии, Люксембурга на полях Анталийского дипломатического форума в Турции.

По его словам, все отмечают возможности для укрепления Европы, которые открылись после выборов в Венгрии.

"Обсуждали скорейшую разблокировку критически важных решений: 90 млрд евро, 20-й санкционный пакет, открытие 6 переговорных кластеров. Пора снимать не только Ормузскую, но и Орбанскую блокаду. Это пойдет на пользу всем", – подчеркнул Сибига.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

В то же время Мадяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. По его словам, Киев должен пройти весь переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз, после чего его страна проведет референдум по этому вопросу.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Перезагрузка Венгрии. Что изменит для Украины поражение Орбана и чего ждать от Мадяра.