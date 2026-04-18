Сибіга розповів президентці Молдови про ситуацію на фронті в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду в турецькій Анталії.

Про це глава українського МЗС написав у себе в Х.

Як зазначив Сибіга, він поінформував Санду про ситуацію на полі бою, наголосивши, що Україна утримує позиції.

Також міністр розповів про наслідки останніх ракетних і дронових ударів Росії по українських містах і подякував президентці Молдови "за її рішучі слова підтримки та солідарності з Україною".

"Ми обговорили підготовку до майбутнього засідання Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі 14–15 травня, на якому очікується ухвалення подальших кроків щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ми також торкнулися широкого кола важливих двосторонніх питань, що стоять на нашому порядку денному", – додав він.

Повідомляли, що Сибіга на полях Анталійського дипломатичного форуму в Туреччині говорив про те, що що після парламентських виборів в Угорщині з’явилась можливість розблокувати в ЄС важливі рішення для України.

Крім того, він заявляв, що офіційний Київ готовий до зустрічі українського президента Володимира Зеленського з господарем Кремля Владіміром Путіним за участі лідерів Туреччини і США