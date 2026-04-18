Сибига рассказал президенту Молдовы о ситуации на фронте в Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с президентом Молдовы Майей Санду в турецкой Анталии.

Об этом глава украинского МИД написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, он проинформировал Санду о ситуации на поле боя, подчеркнув, что Украина удерживает позиции.

Также министр рассказал о последствиях последних ракетных и дронных ударов России по украинским городам и поблагодарил президента Молдовы "за ее решительные слова поддержки и солидарности с Украиной".

"Мы обсудили подготовку к предстоящему заседанию Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 14–15 мая, на котором ожидается принятие дальнейших шагов по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Мы также затронули широкий круг важных двусторонних вопросов, стоящих в нашей повестке дня", – добавил он.

Сообщалось, что Сибига на полях Анталийского дипломатического форума в Турции говорил о том, что после парламентских выборов в Венгрии появилась возможность разблокировать в ЕС важные решения для Украины.

Кроме того, он заявлял, что официальный Киев готов к встрече украинского президента Владимира Зеленского с хозяином Кремля Владимиром Путиным при участии лидеров Турции и США.