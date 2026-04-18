Возле бельгийского Антверпена произошел разлив дизеля из-за затонувшего судна

Новости — Суббота, 18 апреля 2026, 18:06 — Мария Емец

Возле бельгийского Антверпена затонуло грузовое судно, в результате этого произошел разлив дизеля.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Прошлой ночью на реке Шельда возле Антверпена затонуло грузовое судно, нагруженное песком. Экипаж – двух человек – подобрали спасатели и отвезли в больницу.

Сейчас в пожарно-спасательной службе предполагают, что судно врезалось во фрагмент причала и получило критическую пробоину.

В связи с разливом дизеля в результате аварии движение судов в этом месте ограничили. Очистка реки от последствий разлива может занять целый день, а подъем затонувшего судна из реки займет много дней.

 

Инцидент не повлияет на работу порта Антверпена, поскольку судно затонуло за его пределами.

Это уже второй инцидент с разливом топлива в Антверпене за последнее время. Предыдущий, 10 апреля, вызвал перебои в работе порта.

Осенью 2025 года директор порта выражал обеспокоенность, что этот объект рискует стать легкой мишенью для дронов на фоне роста угроз со стороны РФ.

