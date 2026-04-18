В Лондоне расследуют поджог бывшего помещения еврейской организации

В Лондоне начали расследование неудачного поджога здания, где ранее располагалась еврейская организация – неподалеку от места, где в прошлом месяце сожгли автомобили "скорой" еврейской организации.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Контртеррористическая полиция Лондона ведет расследование неудачного поджога здания на северо-западе Лондона, где раньше работала еврейская благотворительная организация и до сих пор остается ее вывеска.

Полицию вызвали около 22:30 в пятницу. Место расположено примерно в полутора километрах от того, где в марте сожгли четыре машины скорой помощи еврейской организации.

Из того, что уже известно, поджигатель принес под здание пакет бутылок с зажигательной смесью, зажег их и убежал. Бутылки не загорелись так, как планировалось, поэтому значительного пожара не произошло – повреждены только входные двери в магазин.

В полиции Лондона отметили, что пока не рассматривают инцидент как терроризм и выясняют мотивы. Поджигателя еще не нашли.

Также в Лондоне расследуют связанный с безопасностью инцидент возле посольства Израиля и попытку антисемитского поджога синагоги.