Папа Римський каже, що "не зацікавлений" сперечатися з Трампом

Папа Римський Лев XIV сказав, що не зацікавлений сперечатися з президентом США Дональдом Трампом щодо війни в Ірані і його останні слова, які сприйняли за продовження дебатів, були записані у промову значно раніше.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У суботу 18 квітня Папа Римський Лев під час перельоту в Африці у межах свого 11-денного турне сказав, що "зовсім не зацікавлений" сперечатися з Трампом, але він продовжить, з огляду на свою роль, закликати до миру.

Папа сказав, що його промова із фразою про "жменьку тиранів, що витрачають мільярди на війни", була написана ще два тижні тому, до того, як Трамп накинувся на нього з критикою.

"Але, як це трапляється, це виглядало так, ніби я знову намагаюся дебатувати з президентом Трампом – у чому я зовсім не зацікавлений", – сказав понтифік.

Він додав, що у майбутніх літургічних читаннях підніматиме питання про те, що таке бути християнином, закликатиме до братерства і "пошуку шляхів для просування справедливості та миру у нашому світі".

Після першого шквалу критики з боку американського президента Дональда Трампа Папа Лев заявив, що не боїться і продовжить доносити ті послання, які вважає необхідними.

А Трамп заявив, що "шокований" поведінкою італійської прем'єрки Джорджі Мелоні після того, як вона розкритикувала його за слова щодо Папи Римського Лева XIV.

