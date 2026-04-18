Папа Римский говорит, что "не заинтересован" спорить с Трампом

Папа Римский Лев XIV сказал, что не заинтересован спорить с президентом США Дональдом Трампом о войне в Иране и его последние слова, которые восприняли за продолжение дебатов, были записаны в речь значительно раньше.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

В субботу 18 апреля Папа Римский Лев во время перелета в Африке в рамках своего 11-дневного турне сказал, что "совсем не заинтересован" спорить с Трампом.

Папа сказал, что его речь с фразой о "горстке тиранов, тратящих миллиарды на войны", была написана еще две недели назад, до того, как Трамп набросился на него с критикой.

"Но, как это случается, это выглядело так, будто я снова пытаюсь дебатировать с президентом Трампом – в чем я совсем не заинтересован", – сказал понтифик.

Он добавил, что в будущих литургических чтениях будет поднимать вопрос о том, что такое быть христианином, призывать к братству и "поиску путей для продвижения справедливости и мира в нашем мире".

После первого шквала критики со стороны американского президента Дональда Трампа Папа Лев заявил, что не боится и продолжит доносить те послания, которые считает необходимыми.

А Трамп заявил, что"шокирован" поведением итальянского премьера Джорджи Мелони после того, как она раскритиковала его за слова в отношении Папы Римского Льва XIV.

