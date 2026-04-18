В Венгрии объявили окончательные результаты выборов: "Тиса" получила ещё больше мандатов

По итогам парламентских выборов в Венгрии оппозиционная партия "Тиса" получит конституционное большинство и будет располагать 141 мандатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные о подсчитанных голосах, приведенные Atlatszo..

Вечером 18 апреля подсчет голосов в Венгрии был завершен на 100%, в том числе подсчитаны "почтовые" голоса и обновлены результаты по одномандатным округам с учетом голосов тех, кто голосовал не дома (например, в посольстве во время путешествия)

Такая задержка с подсчетом является нормальной для Венгрии; более того, на всех предыдущих выборах, проводившихся по действующей системе, она длилась еще дольше – дополнительные несколько дней отводились на последние голоса почтового голосования. В этом году Национальная избирательная комиссия завершила подсчет в самую раннюю юридически возможную дату, 18 апреля.

По итогам выборов оппозиционная "Тиса" Петера Мадяра получила твердое конституционное большинство из 141 мандата в парламенте (минимальное количество голосов для конституционного большинства – 133). "Фидес" Виктора Орбана получит 52 мандата, ультраправая "Ми Хазанк" – шесть мандатов.

Мадьяр на своей странице в Facebook прокомментировал эти результаты как окончательные.

"Беспрецедентное большинство, беспрецедентный мандат – и беспрецедентная ответственность", – заявил он.

«Работаем со всеми коллегами, чтобы обеспечить, что „Тиса“ в середине мая сможет начать работу с правительством, которое сможет ежедневно доказывать, что – даже если оно не будет идеальным – оно стоило доверия венгерского народа», – добавил Петер Мадьяр.

Как уже сообщалось, в трех одномандатных округах с очень тесной конкуренцией результат в итоге изменился в пользу кандидатов "Тисы" – поскольку большинство избирателей за рубежом, чьи бюллетени считают последними, преимущественно голосовали за оппозицию. В ряде округов победителя определили около 600 голосов или меньше.

В одном из одномандатных округов Мадьяр требует повторного проведения голосования – считая, что кандидат "Тисы" проиграла исключительно из-за подставного кандидата с именем Петер Мадьяр.

