Швейцарія може скасувати закупівлю систем Patriot у США

Уряд Швейцарії заявив, що продовжить утримувати платежі США за замовлення систем Patriot доти, доки Вашингтон не назве терміни поставки, при цьому Берн не виключає скасування планів закупівлі.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у середу, повідомляє "Європейська правда".

Графік постачання залишається невизначеним, як і терміни здійснення платежів, зазначено в заяві уряду.

"США оголосили про затримку з поставкою системи Patriot з метою надання підтримки Україні. Натомість Швейцарія зазначає, що зміна пріоритетів істотно змінює договірні засади та, зокрема, порушує питання щодо термінів постачання, графіка платежів та фінансових наслідків. З цих причин Швейцарія з осені припинила вносити кошти до "трастового фонду" на придбання системи Patriot", – йдеться у заяві уряду.

З цього фонду уряд США оплачує всі закупівлі у постачальників – не тільки для системи Patriot, а й, зокрема, для бойового літака F-35A або запасних частин для F/A-18.

Міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер заявив на пресконференції, що уряд все ще розраховує придбати систему, але не виключає жодних варіантів.

"Наразі ми обговорюємо зі Сполученими Штатами всі можливі варіанти, включаючи потенційне скасування угоди", – наводить заяву міністра агентство Reuters.

Уряд повідомив, що переніс платіж за замовлення винищувачів F-35A на кінець березня 2026 року, щоб рішення щодо системи Patriot не поставило під загрозу закупівлю літаків.

Міністерство оборони заявило, що планує до кінця червня поінформувати Федеральну раду Швейцарії про наступні кроки щодо закупівлі Patriot.