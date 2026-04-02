Швейцария может отменить закупку систем Patriot у США

Правительство Швейцарии заявило, что продолжит удерживать платежи США за заказ систем Patriot до тех пор, пока Вашингтон не назовет сроки поставки, при этом Берн не исключает отмены планов закупки.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в среду, сообщает "Европейская правда".

График поставки остается неопределенным, как и сроки осуществления платежей, говорится в заявлении правительства.

"США объявили о задержке с поставкой системы Patriot с целью оказания поддержки Украине. Но Швейцария отмечает, что изменение приоритетов существенно меняет договорные принципы и, в частности, поднимает вопросы о сроках поставки, графике платежей и финансовых последствиях. По этим причинам Швейцария с осени прекратила вносить средства в "трастовый фонд" на приобретение системы Patriot", – говорится в заявлении правительства.

Из этого фонда правительство США оплачивает все закупки у поставщиков – не только для системы Patriot, но и, в частности, для боевого самолета F-35A или запасных частей для F/A-18.

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил на пресс-конференции, что правительство все еще рассчитывает приобрести систему, но не исключает никаких вариантов.

"В настоящее время мы обсуждаем с Соединенными Штатами все возможные варианты, включая потенциальную отмену сделки", – приводит заявление министра агентство Reuters.

Правительство сообщило, что перенесло платеж за заказ истребителей F-35A на конец марта 2026 года, чтобы решение по системе Patriot не поставило под угрозу закупку самолетов.

Министерство обороны заявило, что планирует до конца июня проинформировать Федеральный совет Швейцарии о следующих шагах по закупке Patriot.