В Дании нашли военный корабль, затопленный британцами 225 лет назад

Морские археологи обнаружили на дне Копенгагенской гавани датский военный корабль, затопленный 225 лет назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Датский Музей кораблей викингов, который возглавляет многомесячные подводные работы, объявил о своей находке в четверг, ровно через 225 лет после битвы у Копенгагена 1801 года.

"Это важная часть датского национального самосознания", – сказал Мортен Йохансен, руководитель отдела морской археологии музея.

По его словам, об этой битве было написано много "очень восторженными наблюдателями, но мы на самом деле не знаем, как это было – находиться на борту корабля, который расстреливали английские военные корабли". "Часть этой истории мы, вероятно, сможем узнать, осмотрев обломки корабля", – сказал Йохансен.

Морские археологи обнаружили две пушки, униформу, знаки различия, обувь, бутылки и даже часть нижней челюсти моряка – возможно, одного из 19 пропавших без вести членов экипажа, которые, вероятно, погибли в тот день.

В битве у Копенгагена адмирал Горацио Нельсон и британский флот атаковали и разгромили датский флот, который образовал защитную блокаду у входа в гавань.

Тысячи людей погибли и были ранены во время жестокого морского столкновения, которое длилось несколько часов и считается одной из великих битв Нельсона. Целью было заставить Данию выйти из альянса североевропейских государств, в который входили Россия, Пруссия и Швеция.

Место раскопок вскоре будет охвачено строительными работами в рамках мегапроекта "Линеттхольм" – строительства нового жилого района посреди Копенгагенской гавани, которое, как ожидается, будет завершено к 2070 году.

