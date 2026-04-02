ЗМІ: у Європи немає єдиної ідеї, чим замінити НАТО, якщо він розвалиться

У Брюсселі та інших столицях Європи лідери й урядовці обговорюють, як реагувати на погрози президента США вийти з НАТО, проте єдиної відповіді на питання, чим можна замінити блок, у них немає.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Видання провело інтерв’ю з 24 міністрами, урядовцями та дипломатами щодо зміни світового порядку, до якої президент США Дональд Трамп доклав багато зусиль.

"Альянс паралізований – вони навіть не можуть проводити засідання. Цілком очевидно, що НАТО вже розпадається", – зазначив один європейський дипломат, якому було надано анонімність. "Ми не можемо чекати, поки організація повністю зникне", – додав він.

У приватних розмовах урядовці визнають, що невпинна критика з боку США неминуче послаблює НАТО, адже в основі Альянсу лежить ідея готовності захищати будь-якого члена, який зазнає нападу. У той момент, коли ця обіцянка ставиться під сумнів, НАТО втрачає свою силу як засіб стримування російської агресії.

Проте серед європейців досі немає єдиної відповіді на питання, як відновити авторитет НАТО або чим його замінити, якщо трапиться найгірше і союз розпадеться. Все частіше європейські посадовці прагнуть створити або зміцнити альтернативні структури.

Зокрема, розглядають варіант посилення ролі Об’єднаних експедиційних сил (JEF). Україна вже приєдналася до угоди про розширене партнерство з JEF, і в якийсь момент Канада також може налагодити тісніші зв’язки з цією групою, зазначив один із посадовців.

Ще однією мережею, яка набуває все більшого значення, є партнерство з питань оборонної співпраці країн Північної Європи (Nordefco), до якого входять Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція.

Також співрозмовники наголошують на ролі Європейського Союзу. Роками прихильники НАТО стверджували, що Брюссель повинен триматися осторонь від оборонної політики, щоб уникнути конкуренції з НАТО або підриву його авторитету. Проте один посадовець ЄС зазначив, що Європейський Союз зараз "надзвичайно активний" у сфері оборони, зважаючи на словесні нападки Трампа на Альянс.

Атаки Трампа на НАТО спонукали ЄС виділити країнам 150 мільярдів євро позик для інвестування в їхню оборону. Водночас Брюссель вивчає статтю 42.7 договору ЄС, де йдеться про взаємну оборону, заявив інший посадовець ЄС.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що він серйозно розглядає можливість виходу США зі складу Альянсу.

Водночас, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком.