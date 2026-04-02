СМИ: у Европы нет единой идеи, чем заменить НАТО, если он развалится

В Брюсселе и других столицах Европы лидеры и чиновники обсуждают, как реагировать на угрозы президента США выйти из НАТО, однако единого ответа на вопрос, чем можно заменить блок, у них нет.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Издание провело интервью с 24 министрами, чиновниками и дипломатами по изменению мирового порядка, к которому президент США Дональд Трамп приложил много усилий.

"Альянс парализован – они даже не могут проводить заседания. Совершенно очевидно, что НАТО уже распадается", – отметил один европейский дипломат, которому была предоставлена анонимность. "Мы не можем ждать, пока организация полностью исчезнет", – добавил он.

В частных разговорах чиновники признают, что неустанная критика со стороны США неизбежно ослабляет НАТО, ведь в основе Альянса лежит идея готовности защищать любого члена, который подвергнется нападению. В тот момент, когда это обещание ставится под сомнение, НАТО теряет свою силу как средство сдерживания российской агрессии.

Однако среди европейцев до сих пор нет единого ответа на вопрос, как восстановить авторитет НАТО или чем его заменить, если случится худшее и союз распадется. Все чаще европейские чиновники стремятся создать или укрепить альтернативные структуры.

В частности, рассматривают вариант усиления роли Объединенных экспедиционных сил (JEF). Украина уже присоединилась к соглашению о расширенном партнерстве с JEF, и в какой-то момент Канада также может наладить более тесные связи с этой группой, отметил один из чиновников.

Еще одной сетью, которая приобретает все большее значение, является партнерство по вопросам оборонного сотрудничества стран Северной Европы (Nordefco), в которое входят Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.

Также собеседники подчеркивают роль Европейского Союза. Годами сторонники НАТО утверждали, что Брюссель должен держаться в стороне от оборонной политики, чтобы избежать конкуренции с НАТО или подрыва его авторитета. Однако один чиновник ЕС отметил, что Европейский Союз сейчас "чрезвычайно активен" в сфере обороны, учитывая словесные нападки Трампа на НАТО.

Атаки Трампа на НАТО побудили ЕС выделить странам 150 миллиардов евро займов для инвестирования в их оборону. В то же время Брюссель изучает статью 42.7 договора ЕС, где говорится о взаимной обороне, заявил другой чиновник ЕС.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он серьезно рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.

В то же время, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком.