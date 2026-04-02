США зняли санкції з тимчасової президентки Венесуели

Сполучені Штати скасували санкції проти тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Про це в середу повідомили в Управлінні з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, пише "Європейська правда".

Родрігес обійняла посаду після того, як Вашингтон усунув її попередника Ніколаса Мадуро. Американські війська провели рейд у столиці Венесуели Каракасі та затримали його 3 січня.

Ім'я Родрігес було вилучено зі списку санкцій, згідно з повідомленням Управління контролю за іноземними активами.

Цей крок дає Родрігес можливість більш вільно співпрацювати з американськими компаніями та інвесторами.

Вона привітала це рішення у заяві, опублікованій на X, назвавши його "важливим кроком у правильному напрямку для нормалізації та зміцнення відносин" між США та Венесуелою.

Родрігес була віцепрезиденткою Мадуро. Вона входила до числа кількох осіб із найближчого оточення колишнього лідера Венесуели, проти яких Міністерство фінансів США ввело санкції у 2018 році, під час першого термін Трампа.

Раніше зняти санкції з Родрігес закликали в Іспанії.

