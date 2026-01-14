В Іспанії закликали до зняття санкцій ЄС з тимчасової президентки Венесуели

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна винесе на обговорення питання послаблення санкцій ЄС проти Венесуели, зокрема проти її тимчасової президентки Делсі Родрігес.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр заявив у інтерв’ю El Pais.

За словами Альбареса, послаблення санкцій можливе, якщо тимчасове керівництво Венесуели продовжить робити кроки до демократичного переходу, а також сприятиме звільненню ув’язнених громадян інших країн.

Міністр заявив, що санкції ЄС "не є самоціллю, а засобом для досягнення мети", спрямованим на досягнення мирного та демократичного рішення. Тому, на його думку, для підтримки діалогу з Каракасом, ЄС має переглянути свої санкції.

"Є одна річ, яку нам потрібно врахувати, а саме те, що Європейський Союз зазвичай ніколи не накладає санкцій на особу, яка обіймає посаду президента, саме для підтримки діалогу з особою, яка здійснює міжнародне представництво; і оскільки ця особа (Делсі Родрігес. – Ред.), навіть якщо вона лише виконувачка обов'язків, наразі обіймає посаду президента, це вимагає роздумів... Тому, як мінімум, ми повинні подумати про те, як Європейський Союз повинен позиціювати себе та адаптуватися до цього нового етапу", – сказав Альбарес.

Окремо глава МЗС Іспанії привітав звільнення Венесуелою громадян інших країн та закликав продовжувати ці зусилля.

Напередодні стало відомо, що влада Венесуели відпустила трьох ув’язнених громадян Іспанії.

Писали, що 9 січня четверо громадян Іспанії та відомий венесуельсько-іспанський правозахисник прибули до Мадрида – на наступний день після того, як їх звільнили з венесуельської в'язниці.

А 12 січня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що влада Венесуели звільнила двох італійських в'язнів.