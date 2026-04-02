США сняли санкции с временного президента Венесуэлы

Соединенные Штаты отменили санкции против временного президента Венесуэлы Делси Родригес.

Об этом в среду сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, пишет "Европейская правда".

Родригес заняла должность после того, как Вашингтон отстранил ее предшественника Николаса Мадуро. Американские войска провели рейд в столице Венесуэлы Каракасе и задержали его 3 января.

Имя Родригес было изъято из санкционного списка, согласно сообщению Управления контроля за иностранными активами.

Этот шаг дает Родригес возможность более свободно сотрудничать с американскими компаниями и инвесторами.

Она приветствовала это решение в заявлении, опубликованном на X, назвав его "важным шагом в правильном направлении для нормализации и укрепления отношений" между США и Венесуэлой.

Родригес была вице-президентом Мадуро. Она входила в число нескольких лиц из ближайшего окружения бывшего лидера Венесуэлы, против которых Министерство финансов США ввело санкции в 2018 году, во время первого срока Трампа.

Ранее снять санкции с Родригес призвали в Испании.

