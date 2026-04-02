У Польщі висунули звинувачення ймовірним співучасникам підпалу на заводі в Чехії

Польська прокуратура висунула звинувачення двом полякам у сприянні підпалу цеху збройового заводу у чеському Пардубіце, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Прокуратура Польщі звинуватила Олександру Ж. та Філіпа Р. у співучасті в підпалі виробничого цеху підприємства LPP Holding у чеському Пардубіце. Затриманим інкримінують сприяння вчиненню терористичного акту.

"Цей вчинок мав терористичний характер і мав на меті залякати багатьох людей та змусити владу Чеської Республіки відмовитися від певних дій", – повідомила Національна прокуратура Польщі.

Зазначається, що підозрювані не визнали свою провину. Суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді тримісячного арешту.

Напередодні стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох поляків, який підозрюють у пособництві та підбурюванні до підпалу приміщення. Арешти відбулися минулого тижня у співпраці з чеськими правоохоронцями.

Нагадаємо, у ніч на 20 березня невідомі підпалили приміщення збройового заводу компанії LPP Holding у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе маловідома група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.

У компанії LPP Holding заперечили співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України. Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що реальною метою атаки могло бути виробництво безпілотників для України.

Раніше суд в Празі взяв під варту чотирьох підозрюваних у підпалі заводу LPP Holding. П’ята фігурантка справи – громадянка США – поки перебуває на території Словаччини, вирішується питання щодо її екстрадиції.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Пожежа з політичними наслідками: хто атакував виробництво зброї для ЗСУ у Чехії.