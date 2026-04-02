В Польше предъявили обвинения вероятным соучастникам поджога завода в Чехии

Польская прокуратура предъявила обвинения двум полякам в содействии поджогу цеха оружейного завода в чешском Пардубице, им грозит до 15 лет лишения свободы.

сообщает Polsat News.

Прокуратура Польши обвинила Александру Ж. и Филиппа Р. в соучастии в поджоге производственного цеха предприятия LPP Holding в чешском Пардубице. Задержанным инкриминируют содействие совершению террористического акта.

"Этот поступок носил террористический характер и имел целью запугать многих людей и заставить власти Чешской Республики отказаться от определенных действий", – сообщила Национальная прокуратура Польши.

Отмечается, что подозреваемые не признали свою вину. Суд принял решение о мере пресечения в виде трехмесячного ареста.

Накануне стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух поляков, который подозревают в пособничестве и подстрекательстве к поджогу помещения. Аресты состоялись на прошлой неделе в сотрудничестве с чешскими правоохранителями.

Напомним, в ночь на 20 марта неизвестные подожгли помещение оружейного завода компании LPP Holding в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя малоизвестная группа Earthquake Faction, которая протестует против сотрудничества с Израилем.

В компании LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на заводе, который подвергся пожару, изготавливались дроны для Украины. Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины.

Ранее суд в Праге взял под стражу четырех подозреваемых в поджоге завода LPP Holding. Пятая фигурантка дела – гражданка США – пока находится на территории Словакии, решается вопрос о ее экстрадиции.

