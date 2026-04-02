Президент Литвы рассказал, при каких условиях возможен диалог с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что диалог с Минском возможен, если Беларусь проявит добрую волю в вопросах мигрантов, воздушных шаров с контрабандой и политических заключённых.

Слова литовского президента, как пишет "Европейская правда", цитирует LRT.

"Должны ли мы сейчас, учитывая рекордный поток нелегальных мигрантов на нашей границе в последние дни и постоянные атаки воздушными шарами, просить у соседнего режима снисходительности на встречу?" – сказал глава государства, комментируя призыв специального посланника США по Беларуси Джона Коула к Литве провести двустороннюю политическую встречу с Беларусью и возобновить транзит удобрений.

По мнению Науседы, Литва, напротив, должна очень конкретно заявить: "если в ближайшие несколько недель, четыре недели, не будет воздушных шаров, не будет нелегальных мигрантов, все политические заключенные благополучно вернутся в Литву, и режим действительно продемонстрирует усилия по нормализации отношений или хотя бы не будет создавать напряженности для соседа, мы расценим это как знак доброй воли и, возможно, начнем такой диалог".

По его словам, нынешняя ситуация далека от той, при которой можно было бы начать диалог с Минском.

Президент Литвы отметил, что, говоря о возможном возобновлении транзита белорусских удобрений через Литву, необходимо помнить, что это регулируется санкциями не Литвы, а Европейского Союза. 26 февраля блок продлил их еще на год.

Литва с 1 февраля 2022 года приостановила транзит белорусских калийных удобрений после того, как США в 2021 году ввели санкции против крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" в ответ на нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и непрозрачные президентские выборы в Беларуси.

В этом году США отменили эти санкции, когда режим Александра Лукашенко освободил часть политических заключенных.

Коул, в свою очередь, на прошлой неделе заявил, что встреча с представителями минского режима могла бы состояться на уровне вице-министров. Он также подчеркнул, что с авторитарным президентом Беларуси Лукашенко следует разговаривать без "предварительных условий".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 19 марта провел встречу с американской делегацией во главе со специальным посланником США Джоном Коулом, после которой помиловал 250 политических заключенных.

Коул заявил, что США рассматривают возможность пригласить Лукашенко на встречу с Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго в рамках дипломатической разрядки. Лукашенко ранее пообещал лично приехать в США, чтобы принять участие в заседании Совета мира.