В Польше задержали двух украинцев, которые незаконно завезли в страну 12 россиян

Польские пограничники в городе Сянок задержали двух граждан Украины, которые перевозили автобусом 12 россиян, которые незаконно пересекали границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Как рассказали в Бещадском отделении пограничной службы, инцидент произошел 31 марта 2026 года во время рутинной проверки "транспортных маршрутов, ведущих с юга Европы".

Пограничники из Сянока остановили для проверки автобус, в котором, как оказалось, путешествовали 12 граждан России.

Во время проверки выяснилось, что ни один из россиян не имел документов, дающих право на пересечение польско-словацкой границы или на пребывание на территории Польши. Правоохранители установили, что иностранцы подавали заявки на проживание в Венгрии и, согласно правилам, должны находиться именно там.

Россияне признались в незаконном пересечении границы. Ко всем было применено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года. Кроме того, им запретили въезд в страны Шенгенской зоны, и они должны были покинуть Польшу – они уже выехали в Беларусь.

За всей операцией стояли двое украинцев, которые управляли автобусом. Мужчин задержали и предъявили им обвинение в организации незаконного пересечения границы, за что суд приговорил их к одному году лишения свободы с отсрочкой на два года.

На днях сотрудники пограничной службы Польши задержали 40-летнюю гражданку Украины, которая как руководитель компании выдавала фальшивые справки о трудоустройстве, что давало белорусам возможность незаконно получить визы в Польшу.

На прошлой неделе в Польше заявили о задержании украинского "вора в законе", а до того - фальшивомонетчика из Украины и его сообщника-россиянина.