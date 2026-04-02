Финская спецслужба: РФ использует ситуацию с украинскими дронами в своей пропаганде

Финская служба разведки и безопасности (Полиция безопасности; Supo) обратила внимание на то, что в России распространяется ложная информация о недавних инцидентах с беспилотниками в Финляндии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

С воскресенья было подтверждено три случая, когда украинские беспилотники подозревались во вторжении на финскую территорию.

Россия использует эту ситуацию в своей пропаганде. По данным Полиции безопасности, события уже интерпретируются в российских СМИ в соответствии с линией российского руководства.

"Например, вопреки фактам, утверждается, что Финляндия разрешила запускать беспилотники со своей территории", – сообщили в спецслужбе.

По оценкам Supo, Россия, вероятно, пытается использовать эти события для собственного влияния и представить Финляндию как недружественное к России государство.

Supo указывает, что нефтегазовые терминалы в Финском заливе являются важны для России, поскольку экспорт энергоносителей является краеугольным камнем экономики страны и источником дохода, за счет которого она финансирует свою захватническую войну.

С другой стороны, по словам Supo, для России важно поддерживать свою репутацию надежного поставщика энергоносителей.

По этой причине она пытается скрыть последствия ударов украинских беспилотников для собственных операций и использовать свое информационное влияние, чтобы успокоить не только страны, которые покупают ее нефть, но и собственных граждан.

"Россия, вероятно, также пытается отвлечь внимание внутренней общественности от своих неудач в предотвращении атак со стороны Украины, обвиняя Финляндию и другие страны ЕС", – утверждает финская спецслужба.

Полиция безопасности также продолжает считать, что Финляндия не является главной целью российской диверсионной деятельности.

Однако Россия может усилить свою диверсионную деятельность в других странах Европы в ответ на атаки на ее энергетический сектор.

В последние дни на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли три беспилотника, которые идентифицировали как "заблудившиеся" украинские аппараты. Два подтверждено упали в воскресенье 28 марта, еще один нашли 31 марта на льду озера недалеко от российской границы.

Как писала "Европейская правда", во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. Перед тем дрон разбился в Литве.

В Эстонии 31 марта снова нашли заблудившийся украинский беспилотник, разбившийся там, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В МИД Украины извинились перед государствами Балтии и Финляндией за эти случаи и отметили, что это скорее всего следствие воздействия российских средств РЭБ.