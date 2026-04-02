У Фінляндії сподіваються прискорити запуск сповіщень у смартфоні про повітряну тривогу

У Фінляндії розглядають варіанти прискорити запуск оновлень до застосунку від служб надзвичайних ситуацій, яке дозволить оперативно розсилати повідомлення про повітряну тривогу на смартфони.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У Фінляндії вже деякий час тому почалась розробка доповнення до функціоналу застосунку служб надзвичайних ситуацій 112 Finland на випадок повітряної тривоги, у цій роботі враховують і досвід України.

Робота почалася задовго до перших прецедентів із "заблукалими" українськими безпілотниками, але з огляду на ці події тепер з’ясовують, чи вийде прискорити запуск нового функціоналу. Початково роботу мали завершити до кінця року.

Принцип роботи полягатиме у тому, що у разі виявлення військовими повітряної загрози мешканці регіону, якого це стосується, "точково" отримають відповідні оповіщення.

Для того щоб тривога спрацювала, потрібно буде мати завчасно встановлений застосунок і регулярно оновлювати його до найновішої версії.

Надалі систему оповіщень вдосконалять так, щоб повідомлення про тривогу приходили і на телефони без застосунку, на основі даних про розташування абонента.

Фінська спецслужба попередила, що Росія вже використовує в своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами.