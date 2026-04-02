В Финляндии надеются ускорить запуск уведомлений в смартфоне о воздушной тревоге

В Финляндии рассматривают варианты ускорить запуск обновлений к приложению от служб чрезвычайных ситуаций, которое позволит оперативно рассылать сообщения о воздушной тревоге на смартфоны.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В Финляндии уже некоторое время назад началась разработка дополнения к функционалу приложения служб чрезвычайных ситуаций 112 Finland на случай воздушной тревоги, в этой работе учитывают и опыт Украины.

Работа началась задолго до первых прецедентов с "заблудившимися" украинскими беспилотниками, но учитывая эти события теперь выясняют, получится ли ускорить запуск нового функционала. Изначально работу должны были завершить до конца года.

Принцип работы будет заключаться в том, что в случае обнаружения военными воздушной угрозы жители региона, которого это касается, "точечно" получат соответствующие оповещения.

Для того чтобы тревога сработала, нужно будет иметь заранее установленное приложение и регулярно обновлять его до новейшей версии.

В дальнейшем систему оповещений усовершенствуют так, чтобы сообщения о тревоге приходили и на телефоны без приложения, на основе данных о местоположении абонента.

Финская спецслужба предупредила, что Россия уже использует в своей пропаганде ситуацию с украинскими дронами.