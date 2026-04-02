Военная разведка Латвии: Россия остается самой большой угрозой для страны

Военная разведка Латвии в докладе с оценкой угроз для страны называет Россию крупнейшим источником угрозы в обозримой перспективе.

Как сообщает "Европейская правда", резюме доклада опубликовала пресс-служба Минобороны Латвии.

Служба военной разведки и безопасности опубликовала доклад, где анализирует основные факторы риска для региональной безопасности за предыдущий год и озвучивает прогнозы.

"Россия долгое время была и останется в обозримой перспективе крупнейшим источником угрозы для безопасности Латвии. Основными факторами угрозы являются имперские амбиции РФ, агрессивная внешняя политика и разработка военных возможностей, осуществляемая с далеко идущей целью победить в конфронтации с НАТО", – говорится в докладе.

В документе анализируются долгосрочные российские планы по развитию войска.

Латвийская военная разведка считает, что Россия все еще оставляет перед собой стратегическую цель подрывать единство между странами Запада, прибегая к конвенциональным средствам и широкому "гибридному" инструментарию.

Отмечают точечное увеличение деятельности иностранных спецслужб, интерес которых нацелен на критическую инфраструктуру Латвии и армию. Описываются усилия с целью диверсий и кибератак, направленных против оборонной сферы. В этом контексте отмечается необходимость усиливать меры контрразведки, усиливать защиту гостайны и обеспечить оперативное реагирование на выявленные угрозы.

Отмечают также систематические операции влияния в информационном пространстве, направленные на сеяние сомнений среди граждан в оборонных возможностях Латвии и эффекте от присутствия союзнических сил.

На прошлой неделе Минобороны Латвии предупредило о скоординированной информационной операции России против балтийских государств в связи с "заблудившимися" украинскими БПЛА.

В МИД Латвии выразили России протест в связи с распространением дезинформации, будто Латвия позволяет использовать Украине свою территорию для атак по российским портам.