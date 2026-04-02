Половина поляков одобряют работу президента Навроцкого

Работу польского президента Кароля Навроцкого одобрительно оценивают 50% граждан.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом говорится в результатах мартовского опроса от CBOS.

По состоянию на март 2026 года работу президента Навроцкого одобрительно оценивали 50% опрошенных – так же, как и в февральском опросе.

Негативно ее оценили 38%, на один процентный пункт меньше, чем в феврале; количество тех, кто "не определился с мнением", выросло с 11 до 12%.

Деятельность Сейма одобрительно оценили 31% опрошенных, что на 1 пункт меньше, чем в феврале; негативную оценку дали 53%, "не определились" – 16%.

Относительно верхней палаты парламента, Сената, ответы составили 34%, 39% и 27% соответственно.

Доверие к польской армии остается на высоком уровне – 80%, что является небольшим спадом от 82% в сентябре 2025 года. Положительное мнение о вооруженных силах преобладает среди всех социальных групп и сторонников всех политсил. Исключением являются лишь сторонники "Конфедерации Короны Польской" одиозного Гжегожа Брауна, где негативное отношение заметно выше – на уровне 14%. Для сравнения, среди избирателей правящей "Гражданской коалиции", оппозиционных "Право и справедливость" и ультраправой "Конфедерации" этот показатель не превышает 3%.

Напомним, последними темами острых споров между правительством и президентом Польши стал вопрос участия в программе ЕС SAFE (мнения польского общества также разделились почти пополам), и открытая поддержка Навроцким премьера Венгрии Виктора Орбана, у которого сейчас – решающий этап предвыборной кампании.

В мартовском рейтинге доверия президент Кароль Навроцкий занял первое место.