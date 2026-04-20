Зеленский хочет поговорить с Мадьяром о возвращении захваченных Венгрией средств Ощадбанка

Президент Владимир Зеленский хочет обсудить с победителем парламентских выборов в Венгрии Петером Мадьяром вопрос о похищенных средствах Ощадбанка.

Об этом Зеленский заявил в интервью, которое транслировал телемарафон "Единые новости", сообщает "Европейская правда".

Зеленский сказал, что Украина хотела бы вернуть средства, которые были конфискованы правительством Виктора Орбана.

"Они там у нас деньги некоторые забрали… Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто Орбан украл", – отметил он.

Напомним, в начале марта Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии задержали украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

Впоследствии Венгрия отпустила украинских инкассаторов и приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских автомобилей Ощадбанка.

Позже один из ключевых министров правительства Орбана фактически признал, что инцидент с инкассаторами является ответом на "блокировку" Украиной работы нефтепровода "Дружба".

