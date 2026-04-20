В Германии снова пытаются спасти кита, застрявшего на мелководье

В Германии утром в понедельник, 20 апреля, кит по прозвищу Тимми, застрявший на мелководье Балтийского моря, снова поплыл из-за повышения уровня воды, что позволило возобновить попытки его спасти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Накануне работы по углублению дна затормозились из-за твердой почвы. Только вечером в воскресенье техника добралась до кита.

Ночью, несмотря на повышение уровня воды, Тимми не смог свободно плавать и продолжал лежать в бухте возле Поэля. Однако утром в понедельник сообщили, что кит плавает активнее, чем раньше.

Кита сопровождают две надувные лодки Немецкой ассоциации спасателей (DLRG), для того, чтобы указать ему правильное направление движения, впоследствии лодок стало больше и к ним присоединились гидроциклы.

Кроме того, на Тимми установили специальный датчик, чтобы отслеживать его передвижения.

Как указано, кит направляется из бухты в правильном направлении. Лодки вели его к "выходу". Кит должен пересечь Северное море и вернуться в Атлантику.

Сообщают, что кит постоянно мечется туда-сюда: иногда плывет в нужном направлении, а иногда разворачивается. Иногда он останавливается, чтобы сделать передышку.

Первые спасательные работы по спасению кита начались в конце марта. Ряд попыток спасти животное заканчивался неудачей.

В ночь на 27 марта кит смог самостоятельно освободиться, после чего поплыл в открытое море, однако вскоре снова застрял на песчаной косе.