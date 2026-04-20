Фінляндія залучає резервістів на тлі інцидентів із "заблукалими" українськими БпЛА

У Фінляндії резервістів залучать до патрулювань, які здійснюють військові, у зв’язку з випадками потрапляння на територію країни українських безпілотників, які летіли атакувати порти РФ довкола Петербурга.

У Збройних силах Фінляндії оголосили, що запрошують резервістів долучатися до спостережень, які забезпечує армія та інші структури у зв’язку з ризиками потрапляння українських ударних БпЛА на територію країни, у форматі навчань для поновлення навичок.

Запрошення надійдуть резервістам, які раніше погодилися брати участь у таких навчаннях.

Зазначають, що залучення резервістів дозволить використати вже наявний у них досвід, а також зменшить навантаження на служби, якщо потреба у патрулюванні буде зберігатись тривалий час.

Наразі нагляд за повітряним простором поблизу кордонів з Росією займає дуже великі ресурси армії та прикордонників, спостереження ведеться різними засобами, із суходолу і з моря.

В армії паралельно закликали звичайних людей не розголошувати інформацію про розташування чи пересування військових, зокрема у соцмережах.

Нагадаємо, в останні дні березня і на початку квітня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли чотири безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що відбились від "рою дронів", які мали атакувати територію РФ. Фінські військові не виключають, що десь у лісах чи у воді може бути більше таких апаратів, які поки не виявили.

Офіційний Київ раніше перепросив у країн Балтії і Фінляндії у зв'язку із "заблукалими" БпЛА.

Після перших інцидентів на південному сході Фінляндії розгорнули додаткові радіолокаційні системи.

Фінська спецслужба попередила, що Росія використовує у своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами