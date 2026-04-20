Финляндия привлекает резервистов на фоне инцидентов с "заблудившимися" украинскими БпЛА

В Финляндии резервистов привлекут к патрулированию, которое осуществляют военные, в связи со случаями попадания на территорию страны украинских беспилотников, летевших атаковать порты РФ вокруг Петербурга.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В Вооруженных силах Финляндии объявили, что приглашают резервистов участвовать в наблюдениях, которые обеспечивает армия и другие структуры в связи с рисками попадания украинских ударных БпЛА на территорию страны, в формате учений для обновления навыков.

Приглашения поступят резервистам, которые ранее согласились участвовать в таких учениях.

Отмечают, что привлечение резервистов позволит использовать уже имеющийся у них опыт, а также уменьшит нагрузку на службы, если потребность в патрулировании будет сохраняться длительное время.

Сейчас надзор за воздушным пространством вблизи границ с Россией занимает очень большие ресурсы армии и пограничников, наблюдение ведется различными средствами, с суши и с моря.

В армии параллельно призвали обычных людей не разглашать информацию о расположении или передвижениях военных, в частности в соцсетях.

Напомним, в последние дни марта и в начале апреля на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли четыре беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, отбившиеся от "роя дронов", которые должны были атаковать территорию РФ. Финские военные не исключают, что где-то в лесах или в воде может быть больше таких аппаратов, которые пока не обнаружили.

Официальный Киев ранее принес извинения странам Балтии и Финляндии в связи с "заблудшими" БпЛА.

После первых инцидентов на юго-востоке Финляндии развернули дополнительные радиолокационные системы.

Финская спецслужба предупредила, что Россия использует в своей пропаганде ситуацию с украинскими дронами