Під Міланом сталось зіткнення двох потягів

Вранці 20 квітня в Італії сталось зіткнення двох потягів неподалік Мілана, через нього на частині гілки між Міланом і Генуєю на деякий час зупиняли рух.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на станції міста Павія, що розташоване на південь від Мілана. Пасажирський потяг на швидкості близько 30 км/год вирушав зі станції, коли машиніст побачив, що на шляху стоїть нерухомий вантажний поїзд. Через довгий гальмівний шлях уникнути зіткнення не вдалося.

Ніхто з пасажирів та персоналу не постраждав.

Пасажирів потяга пересадили на інший, який вирушив з ними до Мілана. Рух на гілці повноцінно відновився з 11:30 ранку. Обставини аварії розслідують.

