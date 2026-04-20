Под Миланом произошло столкновение двух поездов

Утром 20 апреля в Италии произошло столкновение двух поездов неподалеку от Милана, из-за него на части ветки между Миланом и Генуей на некоторое время останавливали движение.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на станции города Павия, расположенного к югу от Милана. Пассажирский поезд на скорости около 30 км/ч отправлялся со станции, когда машинист увидел, что на пути стоит неподвижный грузовой состав. Из-за длинного тормозного пути избежать столкновения не удалось.

Никто из пассажиров и персонала не пострадал.

Пассажиров поезда пересадили на другой, который отправился с ними в Милан. Движение на ветке полноценно восстановилось с 11:30 утра. Обстоятельства аварии расследуются.

В Словакии на прошлой неделе сошел с рельсов пассажирский поезд после столкновения с фурой на переезде.

В Норвегии в начале апреля загорелся в пути пассажирский поезд.