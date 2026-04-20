СМИ: Стармеру советовали проверить Мендельсона перед назначением послом в США

Документы, которые опубликовало правительство Великобритании, свидетельствуют, что премьер-министру страны Киру Стармеру советовали проверить экс-посла Великобритании в США Питера Мендельсона перед назначением на должность.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

В документах содержится письмо от тогдашнего секретаря кабинета министров Саймона Кейса, в котором изложена процедура, предшествующая назначению.

Он советовал Стармеру, чтобы такая политическая фигура, как Мендельсон, прошла проверку на соответствие требованиям национальной безопасности перед официальным назначением.

"Вы должны предоставить нам имя лица, которое вы хотели бы назначить, и мы разработаем план для получения им необходимых допусков к секретной информации и проведем тщательную проверку в отношении любых потенциальных конфликтов интересов или других вопросов, о которых вам следует знать перед тем, как подтвердить свой выбор", – писал тогда он премьеру.

Эта записка была отправлена премьер-министру 11 ноября 2024 года.

Мендельсон был объявлен кандидатом премьер-министра на должность посла в США 20 декабря 2024 года, и проверка состоялась после этого.

Впоследствии выяснилось, что Мендельсон, который позже был уволен с этой должности после того, как появились новые подробности о его отношениях с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, не прошел эту процедуру.

Однако, как отмечается, он получил допуск к секретной информации от высшего должностного лица Министерства иностранных дел.

Новый скандал возобновил призывы об отставке премьер-министра Британии Кира Стармера, в частности среди оппозиционных политиков.

Стармер, который ранее уверял в соблюдении всех процедур при назначении Мендельсона, назвал неприемлемым то, что ему лично не сообщили о проблемах с проверкой, пока это не всплыло на прошлой неделе. В офисе премьера заверили, что он не планирует уходить в отставку.

20 апреля ожидается, что Стармер выступит перед парламентом на фоне призывов к отставке после нового витка скандала вокруг назначения Мендельсона.

