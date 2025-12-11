ЗМІ: у Польщі напали на іспанських уболівальників перед матчем Ліги конференцій

Польські ЗМІ дізналися, що у ніч проти 11 грудня невідомі в масках напали на іспанських футбольних уболівальників на трасі між Варшавою та Білостоком.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як дізнався мовник, біля Острува-Мазовецького дві машини перегородили дорогу автобусу, що перевозив іспанців. Коли автобуси зупинилися на трасі S8, нападники, озброєні молотками та телескопічними кийками, начебто силою проникли всередину і почали бійку.

Як зазначається, нападників було близько п'ятдесяти, внаслідок інциденту постраждали десять осіб – дев'ять іспанців і один поляк.

Троє людей були доставлені до лікарні.

На місце події були викликані поліцейські підрозділи, які провели обшук території. Правоохоронці виявили, серед іншого, автомобіль, в якому їхали четверо осіб. Всередині були шарфи та талісмани в кольорах "Ягеллонії" (Білосток) і ножиці, якими було перерізано огорожу, що блокувала доступ до траси S8.

Як пише мовник, 11 грудня о 18:45 в Білостоці відбудеться матч Ліги конференцій. "Ягеллонія" Білосток зіграє з іспанською командою "Райо Вальєкано".

У червні після футбольного матчу у Франції затримали понад 300 фанатів-учасників заворушень.

У жовтні у Нідерландах перед матчем затримали 180 італійських футбольних фанатів, побоюючись масштабних сутичок за їхньої участі.

На початку листопада писали, що у норвезькому Тронхеймі поліції довелось втрутитися з великими силами через масову бійку футбольних фанатів біля одного з пабів міста.