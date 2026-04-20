В Мюнхене футбольные фанаты устроили массовые столкновения: более 500 задержанных

В Мюнхене перед матчем Бундеслиги между футбольными клубами "Бавария" и "Штутгарт" произошли масштабные беспорядки с участием около тысячи болельщиков, после чего полиция задержала более 500 человек.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

По данным правоохранителей, столкновения вспыхнули 19 апреля днем на стоянке вблизи Альянц-Арена еще до начала игры, которая завершилась победой "Баварии" со счетом 4:2. В полиции считают, что драка могла быть заранее спланированной.

В пользу версии о заранее спланированной драке свидетельствует и то, что у задержанных изъяли более 50 кап, многочисленные перчатки и более 100 шарфов для маскировки лиц.

Фото: Spiegel

Как сообщил представитель полиции Кристиан Дрекслер, около 500 ультрас "Штутгарта" внезапно изменили маршрут, направляясь от станции метро, и столкнулись с примерно таким же количеством фанатов "Баварии".

Часть участников была в масках, между группами начались массовые столкновения.

Для разгона толпы полиция применила дубинки и перцовый спрей.

В результате инцидента пострадали восемь правоохранителей, преимущественно из-за воздействия перцового спрея. Также сообщается, что одного полицейского ударили в лицо.

Задержаны были преимущественно болельщики "Штутгарта". Часть из них (около 350 человек) доставили в полицейское управление в центре города, остальных задержали на месте.

К вечеру всех отпустили, однако против них открыли производство за нарушение общественного порядка, сопротивление полиции и нападения на правоохранителей.

В полиции отмечают, что инцидент такого масштаба является нетипичным для Мюнхена.

