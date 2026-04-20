Стармер вкотре визнав призначення Мендельсона послом у США помилковим

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вкотре заявив, що його рішення призначити Пітера Мендельсона послом Британії у США було "помилковим".

Про це він заявив на початку виступу перед депутатами Палати громад щодо процесу призначення Мендельсона, цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Як відомо, у понеділок, 20 квітня, Стармер виступає зі зверненням до парламенту на тлі закликів до відставки через експосла у Сполучених Штатах Пітера Мендельсона та його зв’язки з американським фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном.

"Я хочу чітко заявити перед Палатою, що, хоча ця заява буде зосереджена на процесі перевірки та призначення Пітера Мендельсона, в основі цього лежить також моє рішення, яке було помилковим. Я не повинен був призначати Пітера Мендельсона", – заявив він.

Стармер наголосив, що бере на себе відповідальність за це рішення.

Варто зазначити, що це не вперше прем'єр-міністр визнає, що шкодує про призначення Мендельсона.

Прем'єрство Стармера вже опинялося під загрозою після того, як наприкінці січня Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. З них випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Мендельсон надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Нещодавно скандал знову спалахнув – після того, як стало відомо, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

20 квітня писали, що документи, які опублікував уряд Великої Британії, свідчать, що прем’єр-міністру країни радили перевірити експосла Британії у США перед призначенням на посаду.

Детальніше на цю тему – у статті "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.