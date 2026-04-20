Стармер в очередной раз признал назначение Мендельсона послом в США ошибочным

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в очередной раз заявил, что его решение назначить Питера Мендельсона послом Великобритании в США было "ошибочным".

Об этом он заявил в начале выступления перед депутатами Палаты общин по поводу процесса назначения Мендельсона, цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Как известно, в понедельник, 20 апреля, Стармер выступает с обращением к парламенту на фоне призывов к отставке из-за бывшего посла в Соединенных Штатах Питера Мендельсона и его связей с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

"Я хочу четко заявить перед Палатой, что, хотя это заявление будет сосредоточено на процессе проверки и назначения Питера Мендельсона, в основе этого лежит также мое решение, которое было ошибочным. Я не должен был назначать Питера Мендельсона", – заявил он.

Стармер подчеркнул, что берет на себя ответственность за это решение.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда премьер-министр признает, что сожалеет о назначении Мендельсона.

Премьерство Стармера уже оказывалось под угрозой после того, как в конце января Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Из них следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Мендельсон передавал Эпштейну детали конфиденциальных экономических обсуждений британского правительства.

Недавно скандал вновь разгорелся – после того, как стало известно, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

20 апреля писали, что документы, опубликованные правительством Великобритании, свидетельствуют о том, что премьер-министру страны советовали проверить бывшего посла Великобритании в США перед назначением на должность.

Подробнее на эту тему – в статье "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Великобритании.